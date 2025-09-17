Fortissimissimo Firenze Festival: giovani talenti della musica

Dal 19 settembre torna a Firenze il Fortissimissimo Firenze Festival, giunto alla sua nona edizione. Questo evento è un’iniziativa del Maestro Andrea Lucchesini e offre una piattaforma per alcuni dei giovani talenti più promettenti della scena musicale classica nazionale e internazionale.

Il festival prevede diciassette eventi, di cui undici si svolgeranno a Firenze e sei a Empoli e Figline Valdarno, nell’ambito di Fortissimissimo Metropolitano. La programmazione presenta musicisti giovani che si esibiranno con passione e competenza, mostrando il frutto di una preparazione intensa. L’inaugurazione dei concerti fiorentini avrà luogo il 19 settembre a Palazzo Buontalenti, con un’esibizione di Ernesto Campagnaro al violino e Riccardo Baldizzi al violoncello, i quali proporranno opere di Bach, Vivaldi e altri compositori.

Ernesto Campagnaro, nato a Castelfranco Veneto, ha completato il suo diploma con lode e ha una significativa esperienza, tra cui concerti all’estero e collaborazioni con diverse orchestre. Anche Riccardo Baldizzi, originario di Este, ha conseguito il diploma col massimo dei voti ed è stato premiato in vari concorsi musicali. Entrambi sono stati vincitori di Fortissimissimo 2024.

Il calendario offre anche altri concerti, come quello di Sunny Ritter, che si terrà il 22 settembre al Conservatorio Cherubini. Il programma proseguirà il 23 settembre con il Trio Hèrmes e il 25 settembre con Silvia Gira e Giorgio Trione Bartoli. Altri eventi saranno organizzati fino al 26 settembre, con artisti di grande calibro.

I biglietti per il concerto di apertura costano 10 euro, mentre i successivi sono a 5 euro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.amicimusicafirenze.it e i biglietti possono essere acquistati su Vivaticket. L’ingresso ai concerti di Fortissimissimo Metropolitano è libero.