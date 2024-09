“Forti dolori” Problemi di salute per Loredana Bertè, concerto annullato: cosa sta succedendo

Loredana Bertè, la famosa cantante italiana, ha recentemente annullato un concerto a Capri a causa di problemi di salute. La situazione è diventata urgente poiché la Bertè ha mostrato segni di particolare stanchezza e ha lamentato forti dolori addominali. A confermare questo stato di malessere sono stati alcuni membri del suo staff, che hanno emesso un comunicato per spiegare la situazione.

Il concerto di Capri, previsto per il 7 settembre, non si terrà. Già in occasione di un altro concerto a Mantova il 31 agosto, la cantante aveva iniziato l’esibizione con un ritardo di circa 35 minuti, stanca e afflitta da dolori, aggravati dal caldo umido della giornata. I suoi collaboratori hanno sottolineato come la voglia di esibirsi fosse stata superata dalla necessità di affrontare una seria condizione di salute.

Dopo un consulto medico a Milano, a Loredana Bertè è stata diagnosticata una gastroduodenite acuta, complicata da ipertensione arteriosa e da un’ernia iatale con migrazione intratoracica. Questo quadro clinico ha richiesto un’attenzione particolare e, secondo le indicazioni dei medici, la cantante doveva osservare un periodo di riposo e seguire una terapia medica per almeno una settimana. Il team di Bertè ha espresso grande dispiacere per l’annullamento di un concerto al quale la cantante teneva particolarmente.

Nonostante questo imprevisto, Loredana è determinata a portare a termine il suo “Ribelle Summer Tour”, programmato per continuare con la data di Terni il 21 settembre. Le sue condizioni di salute sono state migliorate dai primi trattamenti, ma la necessità di una rivalutazione medica nei prossimi giorni è fondamentale. Il suo pubblico, nonché i suoi collaboratori, sono rattristati dalla notizia, ma supportano la decisione della cantante di prioritizzare la salute e il benessere per garantire un recupero completo. La Bertè rimane una figura emblematica della musica italiana e i suoi fan attendono con ansia il suo ritorno sul palco.