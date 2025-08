Fortezza Pia: promettente futuro o degrado ineluttabile?

Negli ultimi mesi, la Fortezza Pia è diventata simbolo di una gestione politica poco attenta alle reali esigenze della città. Sotto l’amministrazione del sindaco Marco Fioravanti, le promesse di valorizzazione come polo culturale e turistico, in seguito alla candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2024, si sono rivelate vane, lasciando spazio a un crescente degrado.

Oggi, la situazione della Fortezza appare desolante: cancelli aperti, accessi non sorvegliati e un cantiere fermo hanno trasformato il monumento in un luogo d’abbandono. Rifiuti ed episodi di furto denunciano una gestione assente, mentre i cittadini e i visitatori si trovano di fronte a un triste panorama di incuria.

La denuncia proviene dal Consigliere Comunale di opposizione Gregorio Cappelli, Capogruppo della Lista Civica Ascoli Bene Comune. Cappelli, contattato da residenti preoccupati, ha richiesto un intervento immediato e una maggiore responsabilità da parte della giunta comunale. Ha sottolineato come sia inaccettabile che un bene storico venga trascurato, evidenziando il rischio che questa situazione rappresenta per la comunità.

Solo qualche anno fa, il sindaco vantava il recupero della Fortezza come emblema del suo progetto per Ascoli, ma oggi l’assenza di un cronoprogramma chiaro e di comunicazioni trasparenti evidenzia un fallimento. Cappelli ha proposto di restituire la Fortezza alla cittadinanza, suggerendo che possa diventare un centro di eventi culturali, mostre e attività per giovani, in un contesto che promuova la vita sociale.

Il deterioramento della Fortezza Pia rappresenta non solo un problema urbanistico, ma anche una mancanza di rispetto verso la storia e la comunità ascolana, richiedendo una svolta decisiva nella gestione degli spazi pubblici.