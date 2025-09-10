Forte dei Marmi celebra la Nazionale di Bob verso Milano Cortina

Venerdì, Forte dei Marmi ospiterà un evento di rilevanza nazionale che unisce la Versilia alla montagna olimpica. Alle 18, in piazza Garibaldi, avrà inizio la presentazione ufficiale della Nazionale Italiana di Bob a 4, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. L’iniziativa, organizzata dal Panathlon e supportata dal Comune, inizierà con i saluti istituzionali introdotti da Fabrizio Diolaiuti, che guiderà la serata.

A partire dalle 18.30, ci sarà la presentazione ufficiale degli atleti della Nazionale di Bob a 4: Eric Fantazzini, Patrick Baumgartner, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti, accompagnati dal direttore tecnico Maurizio Oioli. In piazza sarà presente il bob ufficiale che li accompagnerà nei prossimi Giochi. Un momento speciale sarà l’intervento di Stefano Ticci, cittadino di Forte dei Marmi e figura di riferimento del bob italiano, che riceverà un riconoscimento dal Panathlon Club per il suo impegno nel promuovere questo sport.

Alle 19, sarà proiettato il video “Milano Cortina 2026: la sfida che ci attende”, seguito da un’illustrazione del direttore tecnico Maurizio Oioli riguardo ai futuri preparativi della Nazionale. Dalle 19.30, ci sarà un momento di incontro tra la squadra e la comunità, con la possibilità di scattare foto e ottenere autografi accanto al bob.