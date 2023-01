Forspoken, un nuovo trailer sulla storia

Square Enix e Luminous Productions hanno pubblicato un nuovo cinematic trailer del loro prossimo titolo, Forspoken, doppiato dall’attrice protagonista Ella Balinska in occasione del lancio del gioco, che sarà disponibile il 24 gennaio 2023. La protagonista di Forspoken è Frey Holland, una teenager che viene misteriosamente catapultata da New York City verso i crudeli paesaggi di Athia. Mentre cerca di tornare a casa, Frey dovrà guardare dentro di sé per superare le battaglie contro i contorti Breakbeast e le Tantha. Forspoken è il primo progetto di Luminous ad essere pensato appositamente per PS5, ed è l’evoluzione della storica tech demo Project Athia. Dopo diversi rinvii il gioco sta per vedere la luce, come esclusiva temporale su console e anche su PC. Forspoken, infatti, uscirà contemporaneamente su PS5 e PC il 24 gennaio 2023. Per provarlo prima dell’acquisto è possibile scaricare una demo, disponibile solo per PlayStation, che permette di giocare un livello all’interno del gioco per sperimentare le meccaniche parkour attraverso le quali la protagonista combatte.