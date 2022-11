Forspoken sarà giocabile in anteprima a Milan Games Week

In occasione di Milan Games Week & Cartoomics, Square Enix Ltd. e Luminous Productions, insieme al partner distributivo Plaion, porteranno in Italia la prima versione giocabile di Forspoken, il nuovo gioco di ruolo action dagli autori di Final Fantasy e altri titoli storici Square Enix. Dal 25 al 27 novembre, presso l’area PlayStation, all’interno del Padiglione 16 (dedicato all’intrattenimento videoludico nell’ambito della Gaming Zone sponsorizzata Gamestop) sarà possibile provare in anteprima il gioco in versione console. I visitatori avranno infatti la possibilità di immergersi nel mondo di Athia e di vestire i panni di Frey Holland, grazie a quattro postazioni di gioco PlayStation 5 che permetteranno di provare il titolo per la prima volta in anteprima italiana. Progettato con la potenza della nuova console in mente, Forspoken permetterà a Luminous Productions di mettere la parola fine a un titolo in lavorazione da anni, e già rinviato due volte prima che arrivasse sul mercato. Forspoken uscirà contemporaneamente su PS5 e PC il 24 gennaio 2023, e può già essere pre-ordinato. Il DLC Forspoken: In Tanta We Trust sarà disponibile nell’estate del 2023.