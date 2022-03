Square Enix ha annunciato che il nuovo titolo per PS5 e PC, Forspoken, verrà pubblicato l’11 ottobre e non più il 24 maggio come precedentemente annunciato. Luminous Productions, il team di sviluppo dietro al gioco, ha fatto una dichiarazione a riguardo: “Abbiamo preso la decisione di spostare la data di uscita di Forspoken all’11 ottobre 2022. La nostra visione per questa eccitante nuova IP è lanciare un mondo e una protagonista che coinvolgeranno i giocatori di tutto il mondo negli anni a venire, quindi farlo al meglio è estremamente importante per noi. Con questo obiettivo, nei prossimi mesi focalizzeremo tutti i nostri sforzi nel rifinire il gioco e non vediamo l’ora che possiate calarvi nei panni di Frey nel suo viaggio, quest’autunno”.

Forspoken



è il primo progetto di Luminous, pensato per la nuova generazione di hardware. Precedentemente i membri del team hanno lavorato a Final Fantasy XV.