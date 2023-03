Forspoken, esce a maggio il primo contenuto extra

Square Enix ha annunciato un contenuto aggiuntivo per Forspoken, il gioco d’azione pubblicato quest’anno su PS5 e PC. I giocatori potranno tornare nelle terre di Athia nei panni di Frey Holland con il nuovo contenuto scaricabile (DLC) della storia, Forspoken: In Tanta We Trust, in arrivo il 26 maggio 2023 su entrambe le piattaforme. Il DLC focalizzato sulla trama fungerà da prequel del gioco principale e si svolge 25 anni prima degli eventi di Forspoken. Nella nota stampa che accompagna l’annuncio, Square Enix descrive così l’intreccio narrativo del contenuto aggiuntivo: “Continuando la sua ricerca di un modo per sradicare la Rovina da Athia una volta per tutte, Frey si ritrova a seguire una voce misteriosa che la conduce in un luogo che in qualche modo la trasporta alla Purga di Rheddig, la leggendaria battaglia che ha devastato Athia e ha portato le Tantha alla follia. Accompagnata da Tantha Cinta e da una nuova serie di abilità magiche, Frey deve scoprire le risposte e salvare Athia ancora una volta e tentare di salvare se stessa”. I giocatori combatteranno al fianco di Tantha Cinta usando la nuova abilità magica di Frey per sbloccare nuove strategie di combattimento e coordinare combo di attacchi. I giocatori che hanno acquistato l’edizione Digital Deluxe di Forspoken riceveranno l’accesso anticipato al DLC della storia il 23 maggio 2023. I giocatori che possiedono il gioco principale potranno acquistare il DLC separatamente.