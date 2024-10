Forse qualcuno non ha capito

Le tensioni nel Movimento 5 Stelle (M5S) continuano a crescere, alimentate dalle recenti dichiarazioni di Beppe Grillo, fondatore del movimento, che ha pubblicato un manifesto sul suo blog intitolato “Riprendiamoci le nostre battaglie!”. In questo scritto, Grillo critica la leadership di Giuseppe Conte, rimarcando come il movimento si sia allontanato dai suoi ideali iniziali a causa della ricerca di potere. Grillo ricorda il M5S come un “meteorite” che ha rivoluzionato la politica, descrivendo l’iniziale fervore e le battaglie per l’ambiente e la giustizia sociale, ora soffocate da una burocrazia opprimente.

Nel suo messaggio, Grillo esprime rammarico per le aspirazioni del movimento che si sono perse nei “corridoi” del governo. Accusa i suoi membri di aver dimenticato le loro origini e i principi che avevano caratterizzato la nascita del M5S. Fa riferimento al potere che ha annacquato l’energia e l’entusiasmo iniziali, trasformando una “tempesta” di cambiamento in una “nebbia” di compromessi e alleanze politiche.

Grillo si propone di riprendere l’energia originale del movimento, facendo riscoprire ai suoi aderenti le battaglie fondamentali, e sottolinea l’importanza di fare proposte concrete piuttosto che promesse vuote. Sul blog, auspica a un dialogo tra passato e presente per orientarsi verso un futuro più chiaro.

A fronte di queste tensioni interne, la Costituente del M5S è programmata per il 23 e 24 novembre, dove ci sarà un confronto decisivo tra Grillo e Conte. I principali nodi da affrontare durante questo incontro riguardano il simbolo, il nome del movimento e il limite dei due mandati, una regola molto controversa che alcuni parlamentari vorrebbero modificare. Conte ha già espresso la sua disponibilità a non opporsi per quanto riguarda il simbolo, mentre è probabile che il nome del Movimento rimarrà invariato.

La questione del limite dei due mandati resta centrale nel dibattito, considerata una limitazione dalla maggior parte dei parlamentari, poiché percepita come un ostacolo alla loro carriera politica. In questo clima di incertezza e rivalità, la stabilità del M5S è messa alla prova e la Costituente potrebbe rappresentare un punto di svolta cruciale per il futuro del movimento.