forse è colpa tua e puoi risolvere così

Il gatto fa la cacca sul tappeto? I motivi possono essere tanti, ma puoi risolvere la situazione. Vediamo insieme in che modo.

I felini sono gli animali più puliti che esistono nel mondo animale. Infatti si leccano spesso per lavarsi e coprono la loro cacca dopo aver defecato.

Tale azione viene compiuta anche dai nostri amici pelosi quando fanno i propri bisogni nella lettiera. Tuttavia, può capitare nel corso della nostra convivenza con Micio, che quest’ultimo non utilizzi la lettiera ma che faccia i bisogni sul tappeto.

Come mai il gatto fa la cacca sul tappeto? Nel seguente articolo vedremo i motivi di tale comportamento e soprattutto cosa fare per evitarlo.

Gatto fa la cacca sul tappeto: perché e cosa fare

I felini sono noti per essere animali puliti e molto facili da addestrare alla lettiera. Ciò perché oltre alla pulizia i nostri amici pelosi sono anche territoriali e in natura coprono i loro bisogni, proprio per evitare di lasciare le loro tracce ai predatori. Tale istinto resta anche nei nostri felini domestici.

Tuttavia, può capitare nel corso della convivenza con Micio che quest’ultimo non faccia i propri bisogni nella lettiera, ma che li faccia sul tappeto. Ma come mai il gatto fa la cacca sul tappeto?

I motivi per cui il nostro amico peloso non defechi nella lettiera sono molti, alcuni possono essere collegati ad un malessere intestinale o all’istinto territoriale presente nel Micio (soprattutto se in casa ci sono più gatti).

Tuttavia, il comportamento del felino può presentarsi anche a causa nostra. Perché? Se il nostro amico peloso nel momento del bisogno, trova la lettiera sporca, molto probabilmente defeca sul tappeto, in quanto quest’ultimo ha la consistenza della sabbietta presente nella lettiera.

Il gatto fa la cacca sul tappeto: cosa fare

Una volta escluso eventuali ragioni patologiche per cui il nostro amico a quattro zampe defechi sul tappeto, dovremmo far capire al Micio che quest’ultimo non è un posto dove fare i propri bisogni.

Quindi, per prima cosa bisogna lavare a fondo il tappeto per eliminare odori che possono riportare il felino a rifare i bisogni sul tappeto.

Dopodiché potrebbe essere utile aggiungere una nuova lettiera in casa, magari nel posto in cui il felino preferisce in quanto si sente più sicuro.

Inoltre è molto importante tenere la lettiera del gatto sempre pulita. Con il tempo e con molta pazienza la nostra palla di pelo tornerà a riutilizzare la sua lettiera.