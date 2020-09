Gabriel Garko ha finto per molti anni di essere eterosessuale e di avere storie e storielle con attrici più o meno famose. A gestire tutta la sua vita sentimentale pubblica, i gossip, le copertine e le interviste sarebbe sempre stato – come dichiarato da Francesco Testi – Enrico Lucherini, ufficio stampa della Ares Film nonché braccio destro di Alberto Tarallo e Teodosio Losito.

Testi, intervistato da Selvaggia Lucarelli per TPI.it, alla luce del recente coming out ha tirato una frecciatina al suo collega:

“Forse, e dico forse, ha fatto comodo anche a Garko fingere di essere altro, perché ora siamo nel 2020 e ragioniamo da progressisti, che uno sia etero o gay non ce ne frega nulla. Quindici anni fa un attore bellissimo come lui, amato dalle donne, forse raccontando tutto non avrebbe avuto la stessa carriera. Forse è stata una scelta condivisa e una tutela della sua professione”.

E ancora:

“La sua narrazione della ‘favola’ con Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip ha valore almeno quanto la mia, poi puoi scegliere a cosa credere. Se non mi espongo su Adua non è perché nasconda delle cose, è che davvero io non c’ero quando è arrivata. E io non vado a prendermi il gettone di 2/3.000 euro per andare in tv a raccontare cose che non ho visto o ad esprimere giudizi su altri dell’agenzia, mi fa schifo. Sto parlando ora di me, gratis”.