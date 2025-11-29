Forrò Navigante Sextet in concerto Italia

Il Forrò Navigante Sextet si esibirà in concerto ad Acquaviva delle Fonti. Il gruppo propone un viaggio musicale che parte dal Mediterraneo e arriva fino al Brasile. Il concerto sarà un’opportunità per ascoltare la loro musica e scoprire le influenze che caratterizzano il loro stile. Il Forrò Navigante Sextet è noto per la sua capacità di fondere diversi generi musicali e creare un sound unico e coinvolgente. Il concerto ad Acquaviva delle Fonti sarà una tappa importante per il gruppo e un’occasione per i fan di assistere a una performance emozionante e ricca di energia. La musica del Forrò Navigante Sextet è un viaggio sonoro che attraversa culture e stili diversi, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile per gli spettatori. Il concerto sarà un evento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura.

