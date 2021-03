Al via le operazioni di scavo archeologico sul lato orientale del Foro di Cesare, nella parte compresa tra via dei Fori Imperiali, la ex via Bonella, la ex via Bremona e l’attuale belvedere.

Le indagini sono condotte dalla Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con l’Acccademia di Danimarca, che ha donato 1.500.000 euro grazie alla Fondazione Carlsberg di Copenaghen e alla Aarhus University Research foundation.

L’obiettivo principale di questa seconda fase dell’intervento complessivo, si legge in una nota del Comune di Roma, è l’ampliamento dell’area archeologica sul lato orientale e l’eventuale recupero delle membrature architettoniche ancora conservate sotto terra, dove dovrebbero trovarsi sepolte parti del tempio di Venere Genitrice e del portico orientale della piazza.

Le operazioni di scavo sono state precedute da un programma di ricerche finalizzato alla conoscenza delle varie fasi di vita del complesso monumentale, attraverso indagini d’archivio, unitamente alla catalogazione e allo studio dei reperti, in particolare ceramici, rinvenuti negli scavi del 1998-2000. Nell’inverno del 2019 è stata effettuata una pulizia preliminare dell’area, grazie alla quale sono stati messi in luce resti di strutture murarie pertinenti ai piani terra degli edifici moderni (xvi-xx secolo) demoliti negli anni trenta del secolo scorso per l’apertura di via dei Fori Imperiali.

Il primo lotto di scavo è stato finanziato per 428.000, impiegati per indagare ulteriori 400 mq del complesso su una superficie totale di 13.300 mq. In questa nuova fase, le indagini archeologiche proseguiranno nell’area individuata nel 2019: si prevede di concluderle nel mese di agosto 2021.

“Lo scavo del Foro di Cesare costituisce una nuova importante occasione di ampliamento della conoscenza dell’area forense nella sua integrità” ha dichiarato Alfonsina Russo, direttrice del parco archeologico del Colosseo.

La frequentazione dell’area è attestata già nel xi-x secolo a.C., quando si impianta un sepolcreto relativo agli abitati delle colline limitrofe. In età storica l’area è stata progressivamente occupata da abitazioni tra cui quella di Marco Tullio Cicerone. Cesare sceglie questo settore per realizzare un foro da affiancare al foro romano divenuto insufficiente per le attività amministrative, ma viene ucciso il 15 marzo del 44 a.C. senza aver potuto portare a termine l’opera, conclusa da Augusto nel 29 a.C. Contemporaneamente alla ricostruzione della Curia.

Traiano nel 113 d.C., nell’ambito dell’edificazione dell’omonimo foro, procede alla ricostruzione del tempio di Venere Genitrice e all’allargamento del foro sul lato settentrionale. Nel 283 d.C. Il foro subisce un rovinoso incendio ed è restaurato dagli imperatori Diocleziano e Massenzio. Solo nel v-vi secolo cessa la sua funzione pubblica, e le strutture sono in parte demolite per il recupero di materiale da costruzione: la piazza del foro è occupata prevalentemente da orti, frutteti e vigneti.

Con la fine del ix secolo appaiono le prime case: poche, di piccole dimensioni e a un piano. Questa fase di vita dura due secoli, fino all’xi, quando il sistema di drenaggio delle acque non è più efficiente e l’area viene abbandonata a causa della formazione dei “pantani”.

In epoca moderna (xvi-xx secolo) dopo la bonifica dell’area la famiglia della valle avvia l’urbanizzazione di quello che successivamente sarà conosciuto come quartiere Alessandrino.

Negli anni venti e trenta dello scorso secolo il quartiere Alessandrino viene demolito per l’apertura di via dell’Impero, oggi via dei Fori Imperiali. Anche il Foro di Cesare è interessato dai lavori di demolizione e sterro, che restituiscono la visione odierna dell’area. Nel 1998-2008 un’estesa campagna di scavo ha riportato alla luce il settore meridionale della piazza del foro, dalle fasi moderne fino alle tombe protostoriche.