Forno Multifunzione da Incasso Electrolux Serie 600, Capacità 72 L, EOF4P46X, Classe A+, SurroundCook, Pulizia Pirolitica, Acciaio Inox Antimpronta

Descrizione Prodotto

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

Anti-impronte

Rivestimento anti-impronte per evitare antiestetiche impronte digitali.

Ventola interna

La ventola fa circolare il calore in modo uniforme e costante in tutto il forno.

Cottura multilivello

La resistenza circolare aggiuntiva consente di ottenere una cottura uniforme su tre livelli.

Display timer a LED

È facile tenere traccia delle tue pietanze con il display a LED con timer. È possibile impostare i tempi di cottura esatti e monitorare le pietanze.

Pulizia pirolitica Pulizia pirolitica per risultati brillanti

Mantenere il tuo forno come nuovo è facile grazie alla funzione intelligente di pulizia pirolitica. Questo sistema riscalda il forno fino ad una temperatura che trasforma il grasso e tutti gli altri residui in cenere. Dovrai soltanto pulire il fondo del forno con un panno umido, senza strofinare.

Teglia XL Prepara più creazioni golose con la teglia da forno XL

Grazie alla nostra teglia XL puoi cucinare quantità maggiori in una sola volta, aumentando la portata delle tue golose creazioni. Dedicati a preparare morbidi cupcake per la merenda oppure un polpettone per una cena con gli amici, perché più spazio significa più ricette squisite.

Cottura multilivello Cottura uniforme grazie alla cottura multilivello

Sperimenta una cottura uniforme grazie alla cottura multilivello. La resistenza circolare aggiuntiva consente di ottenere una cottura uniforme su tre livelli. L’ideale per creare biscotti che si sciolgono in bocca e crostate golose.

Scopri la collezione di forni Electrolux

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 56,9 x 59,4 x 58,9 cm; 29,5 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 17 novembre 2022

Produttore ‏ : ‎ Electrolux

ASIN ‏ : ‎ B0BMQQ5PGB

Numero modello articolo ‏ : ‎ EOF4P46X

CUCINA GOLOSE PRELIBATEZZE CON PRECISIONE: Sperimenta la cottura multilivello per ottenere biscotti delicati e crostate perfettamente dorate. Grazie alla resistenza circolare extra, puoi avere una cottura uniforme su tre livelli, per creare dolci irresistibili che conquistano il palato.

PULIZIA SEMPLICE E INTELLIGENTE: Mantieni il forno come nuovo grazie alla pulizia pirolitica. Il sistema riscalda il forno, trasformando i residui in cenere. La pulizia diventa facile: basta passare un panno umido sul fondo del forno, senza sforzi.

CONTROLLO INTUITIVO ED EFFICIENTE: Esplora le funzionalità del forno con il display EXPlore LED e i pulsanti touch. L’interfaccia dinamica offre una rapida lettura dello stato della cottura, del tempo e della temperatura, semplificandoti la vita in cucina.

CUCINA SENZA SFORZI GRAZIE ALLA VENTOLA INTERNA: Questo forno fa circolare il calore al suo interno in modo uniforme, assicurando una cottura perfetta di ogni piatto in tutti i punti. La nostra tecnologia riscalda il forno più velocemente, facendoti risparmiare tempo ed energia.

MASSIMA VERSATILITÀ CULINARIA CON LA TEGLIA DA FORNO XL: La nostra teglia extra large consente di preparare più pietanze contemporaneamente. Dalla preparazione di morbidi cupcake per una pausa golosa alla realizzazione di un polpettone invitante per una serata con gli amici; sfrutta lo spazio extra per dare vita a ricette deliziose e porzioni abbondanti.

ACCESSORI: Ripiano in filo metallico Per stampi per dolci, teglie da forno, teglie per arrosti, pentole/piatti, Teglia da forno Per torte umide, prodotti da forno, pane, arrosti di grandi dimensioni, pasti surgelati e per raccogliere liquidi che sgocciolano, ad esempio il grasso durante la cottura su un ripiano metallico, Teglia per griglia/arrosto Per cuocere e arrostire o come teglia per raccogliere il grasso.