Forno Incasso Electrolux 68L, Multifunzione, Classe A, Nero



Electrolux Serie 300 Forno da Incasso Multifunzione, Capacità 68 Litri, EOH2H004K, Classe A, Pulizia AquaClean, Cottura Uniforme, 589x594x568 mm, Nero

Scopri il Forno da Incasso Multifunzione Electrolux Serie 300

Il forno da incasso multifunzione Electrolux Serie 300 è il perfetto compagno di cucina per chi cerca di creare deliziose pietanze con facilità e velocità. Con una capacità di 68 litri, questo forno offre ampio spazio per cucinare quantità maggiori in una sola volta, aumentando la portata delle tue golose creazioni.

Vantaggi Pratici:

  • Cottura Uniforme: Il sistema di cottura uniforme assicura che il calore sia distribuito in modo omogeneo all’interno del forno, garantendo una cottura perfetta senza la necessità di girare il cibo a metà cottura.
  • Facile Pulizia con AquaClean: La funzione AquaClean utilizza il vapore per sciogliere il grasso ostinato e i residui, rendendo la pulizia del forno un’operazione semplice e naturale.
  • Contaminuti: Il nostro contaminuti ti aiuta a tenere sotto controllo le tue ricette, avvisandoti allo scadere del tempo impostato.
  • Cottura Grill: Ottieni risultati perfetti con la funzione grill, ideale per cucinare ali di pollo croccanti o formaggi che si sciolgono in bocca.

Caratteristiche Principali:

  • Capacità: 68 L
  • Classe Energetica: A
  • Funzione AquaClean per facile pulizia
  • Cottura uniforme e rapida
  • Contaminuti per il controllo delle ricette
  • Funzione grill per risultati perfetti

Scegli il Forno da Incasso Multifunzione Electrolux Serie 300 per una cucina più efficiente e creativa! Con le sue funzionalità avanzate e la facilità d’uso, questo forno è l’ideale per chi vuole portare la propria cucina al prossimo livello. Acquista ora e scopri una nuova dimensione della cottura!



