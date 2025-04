Forno Bosch HBA534BB0, 71 Litri, In Acciaio Inossidabile

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

Descrizione Prodotto

Forno da incasso serie 4, 60 x 60 cm, Nero con Cottura HotAir 3D

Scopri i forni Bosch

Pulizia EcoClean su parete posteriore.

Un modo semplice, sicuro ed economico per auto pulire la parete posteriore del forno durante la cottura, senza alcun detergente o agente chimico.

Cottura uniforme – fino a 3 livelli:

Questa funzione permette una distribuzione del calore rapida ed uniforme all’interno del forno, rendendo possibile la cottura simultanea su tre livelli.

Piatti dolci e salati possono essere cotti nello stesso momento senza mischiare odori e sapori.

Tecnologia per la vita

Per noi di Bosch, un elettrodomestico deve migliorare la vita di tutti i giorni e, per questo motivo, ogni singolo elemento dei nostri prodotti è stato progettato, creato e testato dai nostri ingegneri con la massima cura per soddisfare pienamente i nostri elevati standard di qualità, prestazioni e comfort. Questo è il significato di tecnologia all’avanguardia: design senza tempo, facilità d’uso, ottimi risultati e qualità sempre al 100%.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 59,4 x 54,8 x 59,5 cm; 33 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 11 settembre 2018

Produttore ‏ : ‎ Bosch

ASIN ‏ : ‎ B07HBPWNNR

Numero modello articolo ‏ : ‎ HBA534BB0

Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

Cleaning Assistance: pulizia più semplice del forno grazie al nuovo sistema perfetto per un tipo di sporco leggero e non incrostato.

Pulizia EcoClean su parete posteriore: un modo semplice, ecologico, sicuro ed economico per la pulizia della parete posteriore del forno durante la cottura, senza alcun detergente o agente chimico.

Display digitale LED rosso: facile e comodo da utilizzare.

Comode manopole a scomparsa push-pull: per una pulizia più semplice del panello frontale.

7 programmi di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore.