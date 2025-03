Forno a Microonde Grill Samsung MG2AF301TCK/ET, Cottura Sana, Piatto Doratore, Scongelamento Rapido, 800 W + 1100 W, 23 L, Nero

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

105,00€ - 99,00€

(as of Mar 08, 2025 18:10:36 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Cucinare sano è semplicissimo

Finalmente puoi dire basta ai cibi pronti da scaldare. Goditi tutto il gusto delle ricette fatte in casa con i forni a microonde Samsung F300G. Le venti modalità di cottura preimpostate ti consentono di preparare piatti sani in pochi minuti, con ingredienti come frutta e verdure fresche, cereali, pesce e pollame, premendo semplicemente un pulsante.

Un tocco di stile alla tua cucina

Finalmente un forno a microonde che rispecchia l’eleganza della tua cucina. Il lato anteriore dell’F300G è contraddistinto da un meraviglioso vetro nero, impreziosito dal motivo decorativo esterno con maniglia abbinata. Il pannello di comando presenta uno schermo blu ghiaccio e pulsanti color argento ricchi di dettagli, che consentono di selezionare rapidamente le impostazioni di cottura.

Interni in ceramica di qualità superiore

Addio alle superfici graffiate. La cavità interna in ceramica del forno a microonde Samsung F300G è caratterizzata da una superficie liscia facile da pulire, che non scolorisce nel tempo a causa dei residui di olio o grasso della cottura. Rispetto agli interni in acciaio inox o in materiale epossidico, questa soluzione intelligente è antibatterica e resistente ai graffi e garantisce una qualità di livello superiore che dura nel tempo.

Risparmia con la modalità ECO

Anche in modalità standby, i forni a microonde tradizionali utilizzano la corrente per assicurare le funzioni essenziali. La modalità ECO del nuovo Samsung F300G riduce il consumo di corrente, dando un taglio netto ai costi della bolletta.

Ricette programmate con il sapore di casa

Hai voglia di gustare i sapori di casa? Il forno a microonde Samsung F300G mette a disposizione un’ampia gamma di ricette locali, che permettono di preparare piatti tradizionali con un semplice pulsante, riducendo i tempi di preparazione.

Crusty Plate

Non sai cosa fare della pizza avanzata di ieri sera? Crusty Plate di Samsung ti permette di riscaldare cibi surgelati, pizza e molti altri alimenti, gustando tutto il loro sapore originale. Questo speciale piatto garantisce una consistenza croccante e saporita con risultati sempre eccellenti.

Cottura perfetta con tripla distribuzione

Il sistema a tripla distribuzione del microonde di Samsung ti permette di ottenere sempre piatti dalla cottura impeccabile. Questa tecnologia distribuisce le microonde attraverso tre fori presenti nella cavità del forno, assicurando una copertura più ampia e una distribuzione più precisa del calore.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 39,2 x 48,9 x 27,5 cm; 13 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 31 marzo 2022

Produttore ‏ : ‎ Samsung

ASIN ‏ : ‎ B09WP5WX6R

Numero modello articolo ‏ : ‎ MG2AF301TCK/ET

Paese di origine ‏ : ‎ Malesia

CARATTERISTICHE: Forno a microonde Grill Healthy Cooking con funzione Quick Defrost e Piatto doratore. Microonde + Grill, 800 W + 1100 W di potenza. Capacità: 23 Litri. Dimensioni: 49l x 27,5h x 39p cm. Colore: Nero.

Fresh Menù: Di’ addio ai cibi pronti da scaldare e goditi tutto il gusto delle sane ricette fatte in casa. Grazie alle 20 modalità di cottura preimpostate, potrai preparare cibi freschi in pochi minuti.

Grill: come tocco finale, rendi croccanti e dorate le tue pietanze

Piatto Doratore: Permette di riscaldare cibi surgelati, pizza e molti altri alimenti, gustando tutto il loro sapore originale. Questo speciale piatto garantisce una consistenza croccante e saporita con risultati sempre eccellenti.

Interno in ceramica: Dotato di una superficie liscia, omogenea, semplice da pulire, non perde il suo colore nel tempo a causa dei residui di olio o di grasso. Antibatterico e resistente ai graffi, garantisce una qualità superiore e duratura.