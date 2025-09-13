Fornaroli è il talento piacentino della Formula 2 italiana

Leonardo Fornaroli, attualmente primo nel Campionato di Formula 2, si sta dimostrando un pilota promettente. Il giovane piacentino ha già conquistato quattro vittorie, superando i risultati di driver come Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar, protagonisti della scorsa stagione. Con tre weekend di gare ancora da disputare, Fornaroli è sulla buona strada per puntare al titolo, seguito da avversari come Arvid Lindblad, Alex Dunne e Jack Crawford, ma è lui il più costante in pista, nonostante alcune sfortune.

Tuttavia, la strada verso la Formula 1 potrebbe essere complicata. Nel 2025, diversi rookie hanno debuttato, tra cui Kimi Antonelli e Oliver Bearman, portando un nuovo slancio in F1. Per il 2026, invece, i cambiamenti nel mercato sono limitati, con i team che si concentrano sull’interpretazione delle nuove regole piuttosto che sull’ingaggio di nuovi piloti. Max Verstappen, ad esempio, ha scelto di prendersi un anno per decidere il suo futuro.

Attualmente, ci sono solo due posti liberi, quelli di Alpine e Racing Point, ma la seconda squadra tende a valorizzare i piloti del proprio vivaio. Inoltre, Alpine ha già confermato Pierre Gasly e ha deluso con Franco Colapinto, rendendo questa la possibilità più concreta per Fornaroli. Dopo aver vinto la Formula 3 con una rimonta straordinaria, Fornaroli è pronto a dimostrare il suo valore, anche se la storia insegna che non tutti i campioni di Formula 2 riescono a entrare nella massima categoria. Felipe Drugovich e Theo Pourchaire, tra gli altri, attendono ancora la loro opportunità.