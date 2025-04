Fornaia antifascista di Ascoli Piceno, la denuncia: “Striscioni contro di me”

La titolare del panificio ‘L’assalto ai forni’, Lorenza Roiati, ha denunciato l’affissione di “due striscioni vigliaccamente appesi di notte” in relazione a una trasmissione di Massimo Gramellini su La7. Roiati, autrice di uno striscione antifascista per il 25 aprile, ha espresso preoccupazione per il clima opprimente che si sta diffondendo in Italia. Ha sottolineato come gli antifascisti e coloro che difendono i valori democratici vengano identificati e fermati ingiustamente, mentre i fascisti che minacciano i cittadini che si esprimono liberamente rimangano impuniti.

Roiati ha dichiarato: “Sono più preoccupata per il clima irrespirabile, francamente, che si sta diffondendo in tutta Italia.” Ha inoltre criticato l’atteggiamento della polizia, sostenendo che non sia stato neutro e che nonostante ciò, lei non ha paura. La sua forza deriva dalla storia della sua famiglia, cresciuta con i racconti di suo nonno e di suo zio, entrambi partigiani. Hanno combattuto durante la Resistenza contro i nazisti e questo le dà il coraggio di affrontare le attuali intimidazioni. “Io non ho paura di questa gente qua”, ha concluso. La sua testimonianza sottolinea il mantenimento dei valori democratici in un contesto di crescente tensione e intimidazione.