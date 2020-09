Prezzi pazzi al Mugello. Vedere il Gran premio della Toscana – Ferrari 1000 di Formula 1 che si svolgerà il 13 settembre sul circuito fiorentino costerà da 750 a 1.200 euro: in totale sono 2880 gli spettatori ammessi per la prima gara della categoria regina delle auto ospitata dall’autodromo di Scarperia.

Meno proibitiva la spesa per assistere alle prove libere del venerdì 11 settembre: 188 euro sarà il prezzo delle tribune ’58’ e ‘Materassi’, mentre quello dei tre settori della tribuna centrale oscilleranno fra 238 e 300 euro. Il sabato di qualifica e delle gare di Formula 2 e 3 i prezzi del giorno precedente raddoppieranno in ogni settore, mentre la domenica per assistere alle tre competizioni di Formula 1, 2 e 3, si dovrà sborsare 750 euro per le tribuna ’58’ e ‘Materassi’, e da 950 a 1.200 euro per la tribuna centrale. Sarà possibile acquistare solo ogni singolo giorno di manifestazione: aboliti per l’occasione gli abbonamenti valevoli per l’intero evento.