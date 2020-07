ROMA – Prima gara, primo bilancio: ma un velo di tristezza circonda già Sebastian Vettel che sulla televisione austriaca Servus.tv ha mandato in scena uno spettacolo di un pilota in cerca di un suo personale equilibrio.

Pesa l’errore mandato in scena domenica scorsa, con l’ennesimo testa coda-rovina gara, pesa il mancato rinnovo di contratto con la Ferrari, pesa sicuramente anche la velocità straordinaria e la classe del suo compagno di squadra Leclerc. Ma Vettel in versione “remissivo” è un duro colpo da mandare giù per gli appassionati che anzi si aspettavano di assistere allo spettacolo di un pilota in cerca di riscatto, di un fuoriclasse che sfodera tutta la sua grinta per dimostrare al mondo intero di cosa possa essere capace.

E invece no: “Non ho ancora preso una decisione, non so nemmeno io cosa succederà – spiega Vettel a Servus.tv – è importante trovare un ambiente adatto a me. Il lato finanziario non è affatto in primo piano. Sono ancora ambizioso, il motorsport è la mia vita”. Sebastian insomma alla prima gara della stagione fa già bilanci. E guarda indietro.





“Gli ultimi cinque anni – spiega infatti – non hanno portato a quello che entrambe le parti si erano fissati come obiettivo. Tuttavia, sarebbe stata un’opzione per continuare a lavorare sull’obiettivo. Se decidi di chiudere la porta non devi farlo con la speranza di riaprirla”. E poi, la conferma di quello che tutti pensano: Vettel non ha digerito di essere stato rimpiazzato da Sainz, anzi da Leclerc perché ora la prima guida è il giovane pilota monegasco. “Non ho alcun problema con la decisione che è stata presa – ha concluso Sebastuan – e la accetto”. Quando un pilota dice così…







Fonte