La prima pole del 2020 è come la prima e l’ultima del 2019: in Austria, due Mercedes in prima fila. Con il finlandese Valtteri Bottas, protagonista anche di un furoi pista nell’ultimo tentativo, che incassa la sua pole numero 12 in carriera strappandola per soli 12 millesimi (col nuovo record della pista, 1’02″939) al compagno di squadra e sei volte campione del mondo, Lewis Hamilton. Terzo il vincitore delle due ultime edizioni del Gp nella Stiria, Max Verstappen che piazza la sua Red Bull terza anche se a oltre mezzo secondo (1’03″477) dalle due Frecce d’argento adesso nere per schierarsi contro il razzismo. Seguono la McLaren di Lando Norris, la Red Bull di Alexander Albon e la Racing Point di Sergio Perez.

Le Ferrari? Nello sprofondo. L’unica sfumatura di rosso è quella di Charles Leclerc, l’anno scorso in pole col record della pista e in gara quasi vincitore se non fosse stato superato di forza negli ultimi giri dall’olandese: il monegasco à 7°, a quasi un secondo dalla vetta, con l’unica consolazione di tenersi alle spalle il suo prossimo compagno di squadra, lo spagnolo Carlos Sainz che è 8° con la McLaren. Sebastian Vettel, che chiuderà la sua carriera in rosso alla fine di questa stagione, addirittura non passa neanche il taglio della Q2: non gli succedeva dal 2014, in Russia, quando guidava da 4 volte campione del mondo la Red Bull: come allora, anche domani partirà 11°. “E’ stata una sorpresa, pensavamo di avere qualcosa di più nelle tasche, forse gli altri sono stati più conservativi nelle libere. Io non sono stato contento della macchina, visto che avevo molto sovrasterzo in ingresso curva, ma la configurazione di gara sarà diversa”.

Ma quanto può essere combattiva, una gara che parte così indietro, e con un’auto che anche secondo il team principal Mattia Binotto va di fatto ricostruita perché il progetto iniziale, come già avevano dimostrato i test a Barcellona a febbraio, è risultato sbagliato alla prova della pista? E Leclerc a provare a dare una risposta: “Non dobbiamo demoralizzarci, certo pensavamo di essere un po’ più vicini. Invece purtroppo è così adesso, dobbiamo costruire una macchina migliore e continuare a lavorare in gruppo e cercare i dettagli che fanno la differenza: miracoli difficile che ci saranno, ma faremo il meglio. Non so cosa intendesse Seb quando ha detto che in gara sarà un’altra cosa, la chance di tornare più in alto c’è, ma non di lottare con le Mercedes”.

Che è forte come sempre al di là del Das, lo sterzo magico che ha esordito a Barcellona e contro il quale la Red Bull ha esposto in Austria una protesta ufficiale alla Fia, che l’ha rigettata, giudicando perfettamente legale il sistema delle Frecce che agisce in movimento sulla convergenza delle ruote anteriori. “Abbiamo spinto macchina al limite. Ci eravamo preparati bene” dice Bottas. “Avevo sensazioni strane prima delle qualifiche. Adesso sensazione invece è veramente speciale. Sto tremando. Il team ha fatto un lavoro fantastico. Il margine è molto positivo ma è solo la prima qualifica dell’anno. Ringrazio tutti in fabbrica, hanno fatto un lavoro fantastico. Ma la giornata che conta è domani”.

Ma anche oggi comincia bene, ammette Hamilton: “Per noi è la partenza ideale della stagione. Anno dopo anno stiamo dimostrando di essere il miglior team. Questo è merito della mente aperta che abbiamo in squadra. I ragazzi lavorano duramente ma non sono mai troppo testardi nel non ammettere se sbagliano. Non c’è politica nel nostro team, spingiamo tutti nella stessa direzione. Per questo ogni anno torniamo e siamo sempre i migliori. Non siamo sempre fissati sulle stesse idee. Bandiera gialla? Non sono rimasto confuso per questo. In curva 4 c’era tanta polvere ma non sapevo dove fosse la macchina che era uscita. Sono comunque riuscito a vedere che Valtteri era lontano”.

E tutte e due le Frecce, lontane da tutti, anche da Verstappen: “Oggi Mercedes era su un livello totalmente diverso dal nostro purtroppo. Anche l’anno scorso in qualifica non eravamo fortissimi e ci aspettiamo anche quest’anno di andare meglio in gara. Siamo gli unici con gomma diversa tra quelli in top-10. Non abbiamo nulla da perdere, non vedo l’ora. Cercherò di dare filo da torcere alle Mercedes il più possibile”. Almeno tu.

Questa la griglia di partenza

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1’02″939 2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1’02″951

3. Max Verstappen (Red Bull Racing Honda) 1’03″477, 4. Lando Norris (McLaren Renault), 1’03″626,

5. Alexander Albon (Red Bull Racing Honda) 1’03″868, 6. Sergio Perez, (Racing Point BWT Mercedes) 1’03″868,

7. Charles Leclerc (Ferrari)1’03″923, 8. Carlos Sainz Jr (McLaren Renault) 1’03″971,

9. Lance Stroll (Racing Point BWT Mercedes) 1’04″029, 10. Daniel Ricciardo (Renault), 1’04″239,

11. Sebastian Vettel (Ferrari) 1’04″206. 12. Pierre Gasly (Scuderia Toro Rosso Honda) 1’04″305,

13. Daniil Kvyat, (Scuderia Toro Rosso Honda) 1’04″431. 14. Esteban Ocon (Renault) 1’04″643,

15. Romain Grosjean (Haas Ferrari) 1’04″691. 16. Kevin Magnussen (Haas Ferrari) 1’05″164.

17. George Russell (Williams Mercedes) 1’05″167. 18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1’05″175.

19. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing Ferrari) 1’05″224. 20. Nicholas Latifi (Williams Mercedes) 1’05″757.