Formula Legends: il simcade che celebra la F1 italiana

Atteso con grande entusiasmo, Formula Legends è un videogioco di corse sviluppato dallo studio italiano 3DClouds. Questo titolo ci consente di rivivere la storia della Formula 1, utilizzando uno stile “simcade”, che combina la semplicità dell’arcade con elementi di simulazione, come il consumo di gomme e carburante.

All’avvio, Formula Legends propone un tutorial utile. Il gioco offre diverse modalità: storia, personalizzata, sfida a tempo e showroom. Nella modalità storia, i giocatori iniziano con una coppa ambientata nel 1968, affrontando mini-campionati che rappresentano l’evoluzione del motorsport. Sbloccando traguardi, si possono ottenere nuovi piloti e vetture, con una progressione che riflette il cambiamento nel design delle piste e delle auto attraverso gli anni.

Le piste, pur senza licenze ufficiali, sono ben rappresentate e evocano l’essenza dei circuiti storici. Le più vecchie offrono un fascino nostalgico, mentre quelle moderne mostrano dettagli come cordoli e linee di demarcazione.

Esteticamente, Formula Legends non cerca il fotorealismo, creando invece un’atmosfera romantica, quasi da cartone animato. Le auto presentano uno stile giocattoloso, perfetto per le sessioni fotografiche in-game.

La guida è intuitiva, con controlli semplici che permettono di adattarsi rapidamente. I pit stop includono un minigioco per cambiare le ruote, e le auto moderne introducono meccaniche aggiuntive come il DRS.

Disponibile a un prezzo accessibile su diverse piattaforme, Formula Legends si rivela un ottimo gioco di corse, adatto sia agli appassionati della F1 che a chi desidera semplicemente divertirsi con un titolo ben realizzato.