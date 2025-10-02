Formula Legends: il gioco che celebra la Formula 1 italiana

Giocare a Formula Legends riporta alla mente i lontani giorni della PS One, quando ci si divertiva con Winning Eleven e i suoi leggendari campioni dai nomi inventati. Questo racing game arcade, sviluppato dall’italiano team 3D Clouds, omaggia i sessant’anni della Formula 1, catturando l’essenza nostalgica di questo sport, nonostante manchino le licenze ufficiali.

In Formula Legends, i volti noti della Formula 1 assumono nuove identità: ad esempio, Niki Lauda diventa Jim Hunter e Max Verstappen si trasforma in Mark Peersallen. Anche i circuiti subiscono una metamorfosi, come il leggendario Nürburgring Nordschleife, che diventa Foresta Oscura. Tuttavia, la mancanza di un editor per modificare i nomi e i dettagli limita l’interattività, a differenza di quanto accadeva nei giochi degli anni ’90.

Il gioco si presenta come un arcade puro, con comandi semplici, anche se la fisica, specialmente in frenata, ha dei limiti. Le opzioni di assistenza rendono l’esperienza più accessibile. La guida è divertente e integra elementi moderni della Formula 1, ma l’intelligenza artificiale si comporta in modo aggressivo, rischiando di mandare fuori pista gli avversari.

La modalità storia copre sessant’anni di Formula 1, ma la mancanza di contenuti aggiuntivi e l’assenza di una modalità multiplayer limitano la longevità del gioco. Visualmente, lo stile è semplice e accattivante, anche se ci si imbatte in una certa ripetitività nelle monoposto.

In conclusione, Formula Legends riesce a evocare la nostalgia degli arcade anni ’90, pur essendo leggero e coinvolgente, ideale per chi cerca un’esperienza di gioco immediata.