Formula E, Nissan lancia il suo primo videogioco

Il Nissan Formula E Team ha presentato il suo primo videogioco, “Nismo Electric Racer Tokyo”, in collaborazione con l’illustratore giapponese Kentaro Yoshida. Questo gioco, dalle vibrazioni retrò, celebra il doppio appuntamento del Campionato del Mondo FIA di Formula E, che si svolgerà a Tokyo il 17 e 18 maggio. Sviluppato in uno stile visivo a 8 bit, ricorda i classici giochi arcade degli anni ’90, permettendo ai giocatori di guidare un’auto Nissan Formula E attraverso un paesaggio urbano di Tokyo, che include il Monte Fuji e alberi di ciliegio in fiore.

I giocatori possono divertirsi sul loro PC o dispositivo mobile, competendo a velocità fino a 322 km/h, per vivere l’emozione della Formula E. Il gioco è disponibile su www.NismoElectricRacer.com e presenta una pubblicità in stile anni ’90 che combina l’esperienza di gioco con scene di corse reali. I piloti del Nissan Formula E Team, Oliver Rowland e Norman Nato, si preparano a collezionare punteggi elevati, dando così ai fan la possibilità di mettersi alla prova e confrontare le proprie prestazioni.

Kentaro Yoshida, noto per il suo stile dai toni pastello e i personaggi eccentrici, fa il suo esordio nel mondo dei videogiochi con “Nismo Electric Racer Tokyo”. Inoltre, il suo design sarà presente anche al Tokyo E-Prix, con una livrea speciale ispirata al tema “Sakura”. Questo design sarà rivelato sui social media di Nismo e durante un evento il 14 maggio presso il quartier generale Nissan a Yokohama. Tommaso Volpe, General Manager del Nissan Formula E Team, ha sottolineato l’importanza dell’E-Prix di Tokyo per la squadra, celebrando anche le radici giapponesi.