Strategia alternativa: rimonta vincente di Shwartzman

– La Rossa in Formula 1 stenta anche in Ungheria, ma Mattia Binotto può consolarsi con i risultati dei giovani talenti della Casa del Cavallino. Sul circuito dell’Hungaroring, terza tappa stagionale del campionato FIA Formula 2, lasciano il segno infatti i piloti della Ferrari Driver Academy, con il successo del russo Robert Shwartzman (Prema) grazie ad una strepitosa rimonta e il primo podio in categoria di Mick Schumacher, salito sul terzo gradino anch’egli al volante della Prema, alle spalle dell’altro russo Nikita Mazepin.

Al termine delle qualifiche, disputate venerdì sotto una fitta pioggia, il 20enne di San Pietroburgo non era così certo che il weekend in riva al Danubio gli avrebbe riservato grandi soddisfazioni. La sessione, interrotta con bandiera rossa con quattro minuti d’anticipo rispetto al previsto, lo aveva visto solo undicesimo. Ventiquattr’ore dopo, invece, Shwartzman è transitato da vincitore sotto la bandiera a scacchi, cogliendo la seconda vittoria stagionale che gli ha permesso di consolidare la leadership nella classifica di campionato: 73 punti dopo cinque gare. A giocare un ruolo cruciale è stata una rimonta da applausi e una strategia di gara tanto coraggiosa quanto azzeccata. “Sapevo che la partenza sarebbe stata importante – ha commentato Shwartzman – e dopo sei giri ero in quarta posizione. Prima del via insieme ai tecnici del team Prema abbiamo deciso di puntare su una strategia alternativa, ovvero partire con le gomme Hard a differenza delle Soft montate da chi mi precedeva. Speravo che funzionasse, ma davvero non credevo di poter vincere questa gara. Ho allungato molto il primo stint, e dopo il pit-stop sono rientrato in pista in quarta posizione, ma sapevo di avere a disposizione gomme più performanti. Ho commesso un errore alla prima frenata, ma questo non mi ha impedito di recuperare tutte le posizioni fino a prendere il comando. Solo negli ultimi giri ho avuto un po’ di vibrazioni, ma ormai mancavano pochi chilometri alla bandiera a scacchi, ed è andato tutto per il meglio”.

Primo podio per Schumacher jr: “Risultato importante”

FDA ha festeggiato anche Mick Schumacher, terzo al termine di una gara molto intensa, che ha portato sotto il podio anche il team principal della Scuderia di Maranello, Mattia Binotto. Il ventunenne tedesco figlio d’arte, compagno di squadra di Shwartzman, è stato il primo a transitare sul traguardo tra i piloti che hanno preso il via con gomme Soft. Dopo il pit-stop, avvenuto al giro numero 11, Schumacher junior si è portato in testa otto tornate dopo, passando davanti a Callum Ilott. “Dopo il pit stop non è stato facile portare le gomme nella giusta temperatura – ha spiegato Mick, finalmente protagonista dopo sfortuna ed errori nei primi quattro appuntamenti in Austria – ma dopo qualche giro ho preso un buon ritmo riuscendo a superare chi mi precedeva. Una volta davanti, ho cercato di gestire al meglio le gomme, ma quando sono arrivati alle mie spalle Shwartzman e Mazepin, che in quel momento avevano pneumatici Soft, non ho potuto fare nulla per difendermi. Era importante chiudere la gara sul podio, credo di aver fatto il massimo ed è un risultato prezioso sia per me che per la squadra”.

Ghiotto si piazza 4°, chiude 8° Ilott

Ai piedi del podio si piazza Luca Ghiotto, che non parte bene scendendo in quinta posizione, poi risale e culla un risultato di rilievo, ma nel finale deve fare i conti con il ritorno del compagno di scuderia della Hitech, chiudendo quarto. Gara sofferta per Callum Ilott (UNI-Virtuosi Racing), anche lui appartenente alla Ferrari Driver Academy, che dopo aver conquistato la pole position in qualifica ha pagato il forte degrado dei pneumatici. Il pilota britannico ha mantenuto il comando fino a metà corsa, quando ha iniziato ad accusare una perdita di performance che lo ha costretto a rallentare il ritmo e a terminare in ottava posizione, che gli consentirà comunque di partire dalla pole position nella seconda gara del weekend, in programma domenica.

Il russo consolida il primato in classifica

Undicesimo Giuliano Alesi (HWA Racelab), che ha sfiorato la zona punti, mentre Marcus Armstrong (ART Grand Prix) è stato costretto al ritiro dopo un contatto con la monoposto di Artem Markelov nelle fasi iniziali, nel quale ha danneggiato la sua sospensione anteriore sinistra. Dopo cinque gare ad inseguire in classifica il leader Shwartzman è proprio Ilott con 51 punti, con Lundgaard terzo a quota 43. Quinta posizione per Armstrong (34 punti), mentre Schumacher si è portato al settimo posto, con 29 punti e quattordicesimo è Alesi, a quota 8.