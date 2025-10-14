Formula 1 USA: Sfida al COTA tra Mercedes e Ferrari

La Formula 1 torna in Nord America per il Gran Premio degli Stati Uniti, spostandosi al Circuit of the Americas (COTA) in Texas. Questo evento rappresenta il diciannovesimo round del Mondiale 2025 e segue la recente vittoria di George Russell a Singapore, che ha portato un’atmosfera positiva in casa Mercedes.

Secondo Toto Wolff, il team principal di Mercedes, il successo non è stato casuale; ha dimostrato che l’impegno nella progettazione della W16 sta dando i suoi frutti. Mercedes punta a consolidare la seconda posizione nel campionato Costruttori, mantenendo un vantaggio di 27 punti sulla Ferrari a sei gare dalla fine. Wolff ha sottolineato che, sebbene le prossime piste siano diverse da quelle cittadine, è stimolante affrontare questa imprevedibilità.

Il COTA è diventato una tappa classica del Mondiale dal 2012, offrendo un tracciato impegnativo che combina curve ad alta velocità e variazioni altimetriche. Wolff ha evidenziato la bellezza della prima curva in salita e il mix di elementi tecnici e spettacolari del circuito. Quest’anno, il weekend avrà anche un format Sprint, aggiungendo complessità e rischio alla competizione. Wolff ha affermato che il giusto bilanciamento della W16 sarà fondamentale per sfruttare le nuove opportunità.

Inoltre, il Gran Premio avrà un significato speciale per Mercedes-AMG, che festeggerà la sua 500ª apparizione della Safety Car in Formula 1. Wolff ha espresso orgoglio per questo traguardo, che simboleggia l’impegno del marchio verso la sicurezza e l’innovazione. Con una recente vittoria e progressi tecnici, Mercedes si prepara a una prova decisiva al COTA, mirando a tornare ai vertici della competizione.