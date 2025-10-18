Formula 1 Usa: Qualifiche e Gara Sprint ad Austin

La Formula 1 riprende la sua corsa al circuito delle Americhe ad Austin. Oggi si svolgeranno la gara Sprint e le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti. Dopo il recente successo della Mercedes, con George Russell vincitore a Singapore, Max Verstappen ambisce a una grande rimonta nella classifica Piloti, mentre Lando Norris è seguito dal compagno di scuderia Oscar Piastri. La Ferrari, invece, cerca il riscatto dopo la straordinaria doppietta dello scorso anno a Austin con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

La gara Sprint avrà luogo oggi alle 19:00 ora italiana, mentre le qualifiche del Gran Premio si svolgeranno alle 23:00. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta sui canali SkySport e saranno disponibili in streaming tramite l’app SkyGo e su NOW. In aggiunta, la gara Sprint potrà essere seguita in chiaro su TV8 e sulla relativa piattaforma streaming.