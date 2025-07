Formula 1: Ultime Notizie e Previsioni sul GP di Silverstone

La Formula 1 è entrata nel vivo della sua stagione con il Gran Premio di Gran Bretagna, che si svolgerà a Silverstone, rappresentando la dodicesima delle ventiquattro gare in calendario. Questo evento è particolarmente significativo per team e piloti, in special modo per la McLaren e il suo driver Lando Norris, reduce dalla vittoria in Austria.

Dopo il trionfo a Spielberg, la McLaren sembra aver ripristinato un equilibrio significativo tra i suoi due piloti, Lando Norris e Oscar Piastri, che attualmente occupano le prime posizioni nel Mondiale Piloti. Piastri è al comando con un vantaggio di cinque punti su Norris e un margine di 61 punti sul campione del mondo in carica, Max Verstappen, evidenziando la crescente competitività della scuderia di Woking.

Le aspettative per Silverstone sono elevate, dato il recente slancio della McLaren. Norris ha dichiarato l’intento di mantenere la prestazione, sottolineando la determinazione del team. Nel frattempo, la Red Bull, guidata da Verstappen, dovrà dimostrare di aver superato il passo falso in Austria, con voci su problemi tecnici che potrebbero offuscare le sue ambizioni.

Lewis Hamilton, legato a Silverstone per la sua storia personale, è un altro protagonista da tenere d’occhio. Il driver britannico, che ha mantenuto una presenza costante sul podio dal 2014, cerca di riprendere il ritmo in un’annata altalenante per la Ferrari, che ha visto Charles Leclerc ottenere un terzo posto recente, segnalando potenzialità per la scuderia di Maranello.

Un ulteriore interesse è rivolto a Nico Hülkenberg, attualmente in una fase positiva con la Haas, che ha dimostrato la sua capacità di sfruttare al meglio le opportunità in pista dopo una serie di buone prestazioni. Gli sviluppi di questo weekend potrebbero rivelarsi decisivi per le sorti della stagione.