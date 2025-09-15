Formula 1: strategie e fascino del Gran Premio in Italia

La promozione “1+1” è una delle più popolari nei supermercati. Consiste nell’acquisto di un prodotto aderente all’offerta, ricevendo il secondo gratuitamente. Questa formula, che non presenta semplici sconti percentuali, incentiva i clienti a fare scorte di beni di consumo.

L’appeal di questa promozione è dovuto all’effetto psicologico: le persone si sentono come se “vincessero” qualcosa e la paura di perdere l’occasione spinge a correre nei negozi, spesso portando a code e scaffali vuoti nei primi giorni dell’offerta.

Il volantino di Conad, dedicato alle offerte autunnali, inizia il 15 settembre e avrà una validità fino al 24 o 25 settembre, a seconda del punto vendita. Si tratta di un’offerta temporanea, quindi è importante affrettarsi per non perdere i prodotti più richiesti.

Anche se non c’è un elenco ufficiale dei prodotti, alcune anticipazioni suggeriscono che saranno inclusi alimentari di largo consumo come pasta, biscotti e bevande, oltre a articoli per la cura della casa e della persona. Accanto all’offerta “1+1”, ci saranno sconti diretti fino al 50% su prodotti selezionati.

La formula “1+1” è efficace per due motivi: offre un’immediata convenienza e spinge i clienti a riempire le proprie dispense, creando una sensazione di risparmio. Inoltre, la limitata durata della promozione aumenta l’urgenza degli acquisti.

Per sfruttare al meglio l’offerta, è consigliabile controllare i volantini, fare una lista di prodotti utili, prestare attenzione alle scadenze e recarsi nei supermercati all’inizio della promozione. Conad punta su questa strategia per stimolare gli acquisti in vista del Natale.