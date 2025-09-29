21.6 C
Formula 1 Singapore: McLaren e Ferrari in cerca di riscatto

La pausa nella Formula 1 è finita e il campionato riprende con il Gran Premio di Singapore, dopo la tappa in Azerbaigian. Questo sarà il diciottesimo appuntamento della stagione e la McLaren è in corsa per conquistare il titolo Costruttori, dopo le difficoltà recenti contro Max Verstappen. È attesa una risposta dalla Ferrari, che spera di migliorare le sue prestazioni, e dalla Mercedes, in fase di recupero.

Oscar Piastri punta a riscattarsi dopo l’ultima gara a Baku, dove non ha ottenuto punteggi. A Marina Bay, l’australiano e Lando Norris sperano che la McLaren riesca a esprimere il massimo potenziale, così da accumulare almeno 14 punti in più della Mercedes e ipotecare il titolo. Max Verstappen, pur volendo ottenere una vittoria per riavvicinarsi al titolo Piloti, sa che la Red Bull non è competitiva come la McLaren. Marina Bay presenta un tracciato ad alto carico aerodinamico, diverso da Monza e Baku, e potrebbe rivelare sorprese.

Le Mercedes, con George Russell che ha ottenuto un podio a Baku, possono tentare di contrastare la McLaren. La Ferrari, da parte sua, ha deluso nelle ultime gare e spera di ritrovare ritmo, con Hamilton e Leclerc desiderosi di avere a disposizione una SF-25 competitiva per puntare al podio.

Il GP di Singapore si correrà in orari favorevoli per gli italiani, con la diretta su SkySport. Le qualifiche e la gara saranno trasmesse in differita su TV8. Gli orari del weekend includono prove libere e qualifiche, culminando con la gara domenica.

