Sebastian Vettel scanzonato sul proprio futuro (“Ho tante opzioni, magari anche il divano o un gioco da tavolo. L’importante è che sia felice”); Charles Leclerc che un futuro certo ce l’ha in Ferrari, impegnato invece a difendere la propria immagine (“Non sono un razzista”) dopo gli attacchi subiti sui social perché è tra i piloti che non si inginocchiano per Black Lives Matter; Valtteri Bottas contento del rinnovo del contratto con Mercedes fino al 2021 mentre Lewis Hamilton non ha fretta (“C’è tanta gente che ha perso il lavoro, non credo che il mio contratto sia una priorità anche se io voglio rimanere e non sarà molto complicato sedersi per discuterne”). La conferenza stampa che precede la seconda gara a Silverstone che celebra anche il 70° anniversario del gp inglese, è tutta all’insegna delle coppie, del chi va e chi resta, di un avvenire che in F1 non è sempre molto mobile.

Lo è senz’altro per Nico Hulkenberg, richiamato lo scorso weekend last minute dalla Racing Point per sostituire un Sergio Perez positivo al Covid ma che alla fine non ha neanche corso per problemi al motore: il tedesco, che sa di essere stato solo un rimpiazzo, ha ammesso di aver parlato con alcuni team per un ritorno più duraturo mentre Perez, che nel frattempo ha scontato la quarantena, non è detto che non riesca a riprendere il suo legittimo volante già per questo fine settimana.





Legittimo fino a che non diventerà di Vettel? Il tedesco, 13° in classifica a soli 10 punti dopo 4 gare, lascerà Maranello a fine anno. Le voci di un suo contatto molto stretto con la Racing Point, che il prossimo anno diventerà Aston Martin, si sono infittite dopo che domenica scorsa è stato visto salire sull’auto di Otmar Szafnauer, team principal del team inglese. “Sì, è tutto vero, sono uscito dal circuito insieme a Otmar, siamo andati in una stazione di servizio per fare benzina, poi io ho proseguito per la mia strada. Aveva una Ferrari Pista, una bella macchina, mi ricordo quando anni fa mi diceva che gli sarebbe piaciuta e infatti l’ha presa. Trovo un po’ imbarazzante che si possa scrivere una storia da qualsiasi cosa, anche se saluto nel paddock Toto Wolff o Christian Horner diventa un caso. Conosco Otmar da molto tempo, in passato ero già stato nella sua auto ma nessuno se ne era interessato. Non penso sia strano fare due chiacchiere con una persona che conosci da anni, almeno non lo è per me”.

Il futuro di Vettel, 33 anni, è uno dei temi più discussi in queste settimane: “Ho tante possibilità, in realtà non così tante in F1 magari, perché si possono fare i conti e vedere quanti sedili sono già occupati. Ma la cosa più importante, come ho sempre detto, credo che sia che io sia contento di questa scelta. Il tempo dirà quale questa scelta sarà, e poi vedremo. Non sono troppo stressato a riguardo. Se ne ho in altre categorie? No, le possibilità sono o in F1, o sul divano, o con giochi da tavolo”.





Poi, tornando serio, è molto netto nel giudizio che dà delle performance della rossa: “Sappiamo che al momento la nostra zona di classifica è a metà gruppo dove i margini tra le squadre sono molto ridotti. Quindi a seconda di come va il fine settimana sai che la qualifica rischia di essere quella che influenzerà il risultato finale”. Sull’analisi fatta dal team principal Mattia Binotto domenica scorsa secondo la quale la Ferrari è stata di un paio di decimi più veloce grazie ad alcune modifiche, Vettel si dice in disaccordo: “Credo che alla fine siamo stati nello stesso gruppo in cui eravamo in Ungheria e Austria, non penso che sia cambiato molto. Abbiamo corso con un’ala più scarica rispetto ad altri, questo ci ha permesso di migliorarci sul dritto ma ovviamente abbiamo perso qualcosa nelle curve, quindi complessivamente siamo rimasti dove eravamo nelle gare precedenti, in lotta con gli stessi avversari”. E anche con se stessi?





Fonte