Formula 1: Scatti Stupefacenti dalla Telecamera di Zandvoort

Il spettacolare weekend di Formula 1, concluso con il GP d’Olanda vinto da Lando Norris davanti a Max Verstappen con Leclerc che ha centrato un’inaspettata terza posizione, è stato all’insegna dei test anche a livello televisivo.

La Formula 1 infatti ha trasmesso le riprese delle qualifiche del Gran Premio utilizzando un nuovo sistema di telecamere giroscopiche montate sopra il casco di Lando Norris. Non si tratta della prima volta che questo sistema fa il suo debutto nel circus automobilistico più importante del pianeta: già nel 2022 infatti era stato testato in un’altra gara.

La scelta di proseguire i test nel circuito di Zandvoort non è casuale, dal momento che la telecamera ed inquadratura è concepita per accentuare la pendenza delle curve di Zandvoort. Il sito web AutoSport riferisce che nonostante l’abbia utilizzata lo scorso anno, la Formula 1 non è riuscita ad implementarla in maniera stabile nella propria infrastruttura di trasmissione. Il responsabile delle telecamere di bordo della Formula 1, in una recente intervista ha affermato che questa telecamera consente di effettuare delle regolazioni al volo per aumentare e diminuire l’effetto giroscopico, e dopo averla usata in alcune gare del 2023 come quelle di Brasile e Giappone intende utilizzarla più spesso anche nella stagione in corso.

Questo nuovo test ha ricevuto quasi unanime approvazione da parte dei fan, che sui social hanno espresso tutto il loro apprezzamento per la spettacolare resa.