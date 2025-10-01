Formula 1: proposta di Wolves per un weekend ridotto

La Formula 1 potrebbe subire cambiamenti significativi nella prossima stagione, suscitando l’interesse di tifosi e addetti ai lavori. Recentemente, Stefano Domenicali ha rilasciato un’intervista che ha alimentato le speculazioni su una possibile evoluzione del format della competizione.

James Wolves, team principal della Williams, ha proposto di ristrutturare i weekend di gara, mantenendo invariato il numero di eventi nel calendario. Secondo Wolves, l’attuale formato, che richiede ai tifosi di seguire le gare per tre giorni, risulta troppo lungo. Ha suggerito di ridurre il weekend al solo sabato e domenica, consentendo una gestione più sostenibile del tempo per i team e per il pubblico.

Wolves ha spiegato che le squadre raggiungono il limite massimo per quanto riguarda l’organizzazione e il lavoro. Ha anche proposto che i team possano avere solo un’ora di test prima delle qualifiche, per aumentare l’incertezza in griglia e migliorare lo spettacolo.

Tuttavia, le sue proposte potrebbero incontrare ostacoli. Sebbene le squadre siano aperte a un weekend di gara più breve, la Formula 1 potrebbe essere riluttante a modificare un format che già genera significativi introiti, tra biglietti e diritti televisivi. Questo solleva interrogativi sul bilanciamento tra sostenibilità della competizione e profitto. Per ora, il format della Formula 1 resta invariato.