Formula 1, orari e dove vedere il Gp di Shanghai: il programma

Dopo il weekend d’esordio in Australia, la Formula 1 si sposta in Cina per il Gran Premio di Shanghai, prestando particolare attenzione alla prima sprint race della stagione. Il programma del weekend è incentrato sulle sessioni di prove e sulla gara, che si svolgeranno sullo spettacolare circuito di Shanghai. Le prove libere inizieranno stanotte alle 4.30, seguite dalle qualifiche alle 8.30, che definiranno l’ordine di partenza per la sprint race di sabato alle 4 del mattino. Le qualifiche ufficiali si terranno sabato alle 8, mentre la gara è in programma per domenica alle 8.

Il programma dettagliato includerà anche momenti di approfondimento come il “Paddock Live” e conferenze stampa. Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 marzo, si svolgeranno prove libere e qualifiche della F1 Academy. Nella notte di venerdì, la sprint race avrà il suo spazio, seguita da ulteriori sessioni di prove e la corsa della F1 Academy. Infine, la domenica vedrà la gara principale e un’analisi post-gara.

Il Gran Premio di Shanghai sarà visibile esclusivamente su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, con la possibilità di streaming su NOW. Inoltre, ci saranno repliche della gara disponibili domenica 23 marzo alle 14 e alle 16:30. Gli appassionati di Formula 1 potranno seguire ogni momento del weekend ricco di emozioni e competizioni.