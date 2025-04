Formula 1, orari e dove vedere il GP del Giappone: programma di Suzuka

Torna la Formula 1 con il Gran Premio del Giappone, il terzo appuntamento del Mondiale 2025, che si svolgerà a Suzuka. Dopo le prime gare in Australia e Cina, il weekend promette di offrire grandi emozioni. Il programma prevede le prove libere e la gara finale di domenica 6 aprile. La prima sessione di prove libere inizierà nella notte tra giovedì e venerdì alle 4.30, seguita da una seconda sessione alle 8. Il sabato, la terza sessione di prove libere è prevista alle 4.30, seguita dalle qualifiche alle 8. La gara si svolgerà domenica alle 7.

Il programma completo del weekend include anche vari momenti di approfondimento come Paddock Live e repliche delle qualifiche. Durante la notte tra giovedì e venerdì si potranno seguire le prove libere e i Paddock Live. Le prove libere 2 inizieranno alle 8 mentre il giorno successivo, sabato, alle 7.15 ci sarà il Warm Up e le qualifiche alle 8.

Domenica 6 aprile, il Gran Premio inizierà alle 7, seguito da ulteriori commenti e repliche della gara nel pomeriggio. L’intero evento sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now. Le repliche della gara saranno disponibili anche domenica alle 11.15, 14 e 16.

In sintesi, il Gran Premio di Suzuka di Formula 1 è un evento atteso, con un programma ricco di attività e opportunità per gli appassionati di seguire le varie sessioni e approfondimenti.