Formula 1, orari e dove vedere il GP del Bahrein: programma

Torna la Formula 1 con il Gran Premio del Bahrein, quarto appuntamento del Mondiale 2025, dopo le gare iniziali in Australia, Cina e Giappone. Il weekend al Circuito Internazionale del Bahrein si svolgerà dall’11 al 13 aprile, promettendo emozioni per gli appassionati.

Il programma delle attività in pista inizia venerdì 11 aprile alle ore 13.30 con la prima sessione di prove libere, seguita alle 17 dalla seconda sessione. Sabato 12 aprile ci saranno le prove libere 3 alle 14.30, un warm up alle 17.15, e infine le qualifiche alle 18. La gara di domenica 13 aprile prenderà il via alle 18.

Le prove e la gara saranno visibili in esclusiva su Sky, con l’intero programma diffuso nei seguenti orari:

Venerdì 11 aprile:

13.30: F1 – prove libere 1

14.30: Paddock Live

17: F1 – prove libere 2

Sabato 12 aprile:

14.30: F1 – prove libere 3

17.15: Warm Up

18: F1 – qualifiche

Domenica 13 aprile:

17: F1 – gara

Il Gran Premio del Bahrein sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now. L’incontro domenicale si svolgerà alle 17, rappresentando un momento clou per i fan della Formula 1.