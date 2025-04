Formula 1, orari e dove vedere il GP del Bahrain: programma

Torna la Formula 1 con il GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025. Dopo le gare in Australia, Cina e Giappone, il Circus approda al Circuito Internazionale del Bahrain per un weekend ricco di emozioni. Il programma del weekend prevede che le prove libere inizino venerdì 11 aprile alle 13.30, seguite da una seconda sessione alle 17. Il sabato sarà dedicato alle qualifiche, che inizieranno alle 18, mentre la gara avrà luogo domenica 13 aprile alle 18.

Il programma completo del GP del Bahrain è il seguente:

Venerdì 11 aprile

13.30: F1 – prove libere 1

14.30: Paddock Live

17.00: F1 – prove libere 2

Sabato 12 aprile

14.30: F1 – prove libere 3

17.15: Warm Up

18.00: F1 – qualifiche

Domenica 13 aprile

17.00: F1 – gara

Il Gran Premio del Bahrain sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now. Gli appassionati potranno seguire la gara di domenica alle 17. Il Circuito Internazionale del Bahrain è noto per la sua capacità di offrire gare emozionanti, e questo weekend non deluderà le aspettative degli spettatori.