Formula 1 Monza 2026: emozioni al Gran Premio d’Italia

La Formula 1 si prepara a tornare a Monza per il Gran Premio d’Italia, uno degli eventi sportivi più attesi. Dal 4 al 6 settembre 2026, l’Autodromo Nazionale di Monza ospiterà tre giorni di emozioni e adrenalina con i motori che romberanno sul circuito, ritenuto il più veloce del campionato.

Monza è una leggenda nel mondo del motorsport. Ogni angolo, dalla Curva Grande alla Variante Ascari, racconta storie di sfide e vittorie memorabili. L’edizione del 2026 segnerà l’inizio di una nuova era per la Formula 1, con regole tecniche aggiornate e motori ibridi più sostenibili, aumentando l’attesa tra i tifosi.

Il primo giorno, venerdì 4 settembre, saranno svolte le prove libere, mentre sabato 5 si terranno le qualifiche, cruciali nell’ottica della gara. Domenica 6, ben 300.000 appassionati si riuniranno per assistere alla gara del Gran Premio d’Italia, in un’atmosfera carica di entusiasmo.

Chi desidera partecipare all’evento è consigliato a prenotare i biglietti con anticipo. I tagliandi, già disponibili su TicketOne e altri canali ufficiali, partono da 50 euro per il biglietto giornaliero. È possibile scegliere anche un abbonamento per l’intero weekend, a partire da 188 euro, ideale per chi non vuole perdersi nessun momento.

Il Gran Premio di Monza è più di una semplice gara; è una vera festa che attira appassionati da tutta Europa, offrendo un’esperienza collettiva indimenticabile. Il 2026 promette di combinare tradizione e innovazione, mantenendo viva la tradizione della velocità pura su uno dei circuiti più iconici del mondo.