Formula 1: l’evoluzione tra sport, tecnologia e intrattenimento

La Formula 1 si sta trasformando in un’esperienza di intrattenimento globale, attirando nuove generazioni e mercati grazie all’interazione con i media digitali e le piattaforme social. Stefano Domenicali, presidente e CEO del Formula One Group, ha illustrato questa evoluzione in un’intervista.

Domenicali ha espresso dispiacere per l’assenza del circuito di Imola dal calendario del 2026, ma ha sottolineato che nulla è definitivo. Ha anche evidenziato la crescente competizione globale per ospitare Gran Premi, e l’importanza di programmazione e pianificazione negli eventi di Formula 1. In relazione a Monza, ha esortato a rispettare gli impegni di ammodernamento dell’impianto, sottolineando la necessità di precisione nei lavori previsti.

Il manager ha parlato della superiorità della filiera industriale italiana rispetto a quella di altri paesi europei, citando la Motor Valley come un hub chiave per la Formula 1. Domenicali ha proposto incentivi fiscali simili a quelli britannici per sostenere la competitività del settore, sia attraverso investimenti che formazione.

Le difficoltà dell’industria automobilistica europea, a suo avviso, sono legate a scelte regolamentari sbagliate, come il divieto di produrre automobili diesel entro il 2035. Ha ribadito che la F1 è già impegnata nella transizione verso soluzioni sostenibili, puntando a diventare carbon neutral entro il 2030.

Infine, ha notato un cambiamento culturale tra i giovani, per i quali l’auto non è più vista come simbolo di crescita. La Formula 1 ha risposto a questa nuova realtà modificando il proprio modello di business, abbinando tecnologia, competizione e marketing per coinvolgere un pubblico più giovane e diversificato.