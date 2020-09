Visualizza questo post su Instagram Introducing our 1000th GP look ??? ? #essereFerrari ?? #F1 #TuscanGP #SF1000GP ?? Un post condiviso da Scuderia Ferrari (@scuderiaferrari) in data: 9 Set 2020 alle ore 9:43 PDT

Il ritorno dell’amaranto

– Non è il momento più felice per la scuderia, ma ormai il tempo di celebrare è arrivato: domenica la Ferrari correrà il Gran Premio numero 1000 della sua storia in Formula 1. E per vivere l’appuntamento del Mugello, impianto di proprietà della Casa di Maranello, con un’immagine indimenticabile, cambierà anche la livrea della rossa rifacendosi ai colori del passato.

Le SF1000 per tutto il fine settimana scenderanno in pista con una livrea color amaranto che ripropone esattamente la tonalità con la quale le prime auto del Cavallino, le 125 F1, corsero il Gran Premio di Monaco del 21 maggio 1950 (il primo Gp dell’anno a Silverstone fu disertato, secondo la laggenda, perché Enzo Ferrari riteneva il montepremi offensivo). Da allora la Ferrari ha sempre partecipato ad ogni campionato, per un totale di 71 anni.

Le tute e il ricordo di Schumi

Anche Charles Leclerc e Sebastian Vettel avranno delle tute speciali disegnate per la ricorrenza. Le celebrazioni si svolgeranno anche a Firenze, lontana 36 km dal circuito, con un evento che avrà luogo nel cuore della città sabato sera e sarà trasmesso sul sito e sui canali social della Scuderia Ferrari. Infine domenica verrà celebrata la figura del pilota più vincente della Ferrari, Michael Schumacher, cinque mondial consecutivi dal 2000 al 2004: sarà il figlio Mick, pilota della Ferrari Driver Academy a scendere in pista con una F2004 che venne guidata dal padre nella sua ultima stagione iridata.