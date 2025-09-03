Formula 1 Italia: Rivoluzione Tecnica e Novità Sportive

La Formula 1 si prepara a una significativa evoluzione tecnica, con l’introduzione di un nuovo regolamento che cambierà radicalmente le caratteristiche delle auto. Le vetture saranno più corte e leggere, con motori completamente ripensati: il 50% della potenza proviene da un sistema ibrido, mentre l’altro 50% sarà fornito da un motore V6 a benzina con carburante sintetico. Stefano Domenicali, amministratore delegato della F1, ha chiarito che non si tratta solo di modificare il motore, ma anche di ripensare le strategie di gara e la gestione delle gomme, rendendo il tutto più accessibile per i fan attraverso nuove grafiche.

Domenicali si mostra ottimista sulla transizione e sulla possibilità che non si verifichino fughe come accaduto in passato. Sebbene inizialmente alcuni team possano sfruttare meglio le regole, c’è fiducia nella possibilità di recupero attraverso concessioni di budget. La F1 punta a mantenere un equilibrio competitivo, evitando i cicli di dominanza visti in passato.

Inoltre, si prevedono novità sportive come un aumento delle gare sprint, seguendo il feedback del pubblico. L’idea è di rendere le prove più coinvolgenti, includendo anche l’inversione dello schieramento, già presente in F2 e F3. Si stanno valutando nuove sedi come Madrid, mentre altre nazioni hanno manifestato interesse per ospitare gare. Domenicali ha sottolineato la necessità di investimenti e lavori per migliorare i circuiti, evidenziando che l’era dei promoter privati è finita.

Infine, si discute anche della situazione di piloti come Lewis Hamilton e della giovane promessa Antonelli, con Domenicali che crede in un loro futuro di successo, evidenziando la necessità di adattamento e resilienza nel mondo della F1.