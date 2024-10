Formula 1, Ferrari in corsa per il mondiale costruttori: gli scenari

Il Mondiale 2024 di Formula 1 si preannuncia entusiasmante, con Max Verstappen in cerca della sua quarta vittoria consecutiva. Tuttavia, la situazione del Mondiale Costruttori è molto aperta, soprattutto dopo le recenti vittorie della Ferrari ad Austin e in Messico. La scuderia di Maranello ha registrato un netto progresso, avvicinandosi alla McLaren e lasciandosi alle spalle la Red Bull, attualmente in difficoltà. La Ferrari dista solo 29 punti dalla vetta, con quattro gare e due Sprint ancora da disputare.

Il Gran Premio del Brasile, previsto per domenica 3 novembre, rappresenta un’importante occasione per la Ferrari, che non vince il Mondiale Costruttori dal 2008. La McLaren, dal canto suo, non ha trionfato in questa categoria dal 2007. Dopo un lungo dominio della Mercedes e ora della Red Bull, la competizione si fa incisiva.

Dopo il GP del Messico, il nuovo slancio della Ferrari è palese, grazie alla prestazione di Carlos Sainz, primo, e Charles Leclerc, terzo e autore del giro veloce. Con questi risultati, la Ferrari ha totalizzato 42 punti, consolidando il secondo posto. Il vantaggio di 25 punti sulla Red Bull è significativo, considerando anche la discesa prestazionale di Sergio Perez e Oscar Piastri, che hanno chiuso rispettivamente al 17° e all’8° posto in Messico. La Ferrari ha così recuperato 19 punti sulla McLaren e 33 sulla Red Bull, ora apparsa in difficoltà.

Il team principal Christian Horner della Red Bull ha come obiettivo il Mondiale piloti con Verstappen, attualmente al comando con 362 punti e un vantaggio di 47 punti su Lando Norris. Con le ultime gare all’orizzonte, ci sono oltre 200 punti ancora disponibili, il che rende la lotta aperta. La Ferrari ha la possibilità di superare la McLaren non solo vincendo, ma anche accumulando punti nei piazzamenti.

Attualmente, la classifica del Mondiale Costruttori vede la McLaren in testa con 566 punti, seguita dalla Ferrari a 537 e dalla Red Bull a 512. La competizione si prospetta intensa, con ogni punto che può fare la differenza nei prossimi appuntamenti.