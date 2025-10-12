Formula 1 e Passione: Le Leggende di Trento in Arrivo

Al Festival dello Sport di Trento, si celebra la connessione tra passione e audacia che unisce diverse generazioni e discipline, dal ritmo veloce della Formula 1 alle sfide individuali che formano i campioni. In questo contesto si sono distinti due nomi emblematici: Mika Häkkinen e Jacques Villeneuve. Le loro storie di vittorie e rischi offrono uno spaccato non solo della velocità, ma anche dell’essere umano che si cela dietro il casco. Questo evento segna il 75° anniversario della Formula 1, con riflessioni sulle differenze tra passato e presente.

Mika Häkkinen, noto come il “Flying Finn”, è stato due volte campione del mondo con la McLaren. Rappresenta un’epoca d’oro per la Formula 1, caratterizzata da talento puro e controllo impeccabile. Dall’altra parte, Jacques Villeneuve, figlio del leggendario Gilles, ha conquistato il titolo nel 1997 con la Williams. La sua carriera è stata segnata da un approccio irregolare e innovativo, che lo ha portato oltre la pista, fino a esplorare la musica e il commento sportivo.

Häkkinen racconta della sua figlia, che corre con i kart, esprimendo la sua ansia per la velocità e condividendo ricordi delle sue vittorie, sottolineando come oggi i giovani piloti lavorino con simulatori, mentre lui e i suoi compagni affrontavano test infiniti. Villeneuve, invece, parla della libertà da concedere a suo figlio Gilles, sottolineando che il karting non deve essere un passaggio obbligato. Entrambi i piloti concordano sul fatto che Max Verstappen sia l’attuale numero uno, notando che la Formula 1 del futuro dovrà mantenere lo spirito di avventura e il piacere di guidare.