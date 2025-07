Formula 1 e motori ibridi: la sfida del futuro elettrico

Negli ultimi tempi, il mondo della Formula 1 si prepara a una significativa trasformazione tecnologica. I principali team del campionato dovranno effettuare ingenti investimenti per sviluppare le nuove power unit elettriche di seconda generazione, nonostante l’esistenza di un budget cap.

Questo cambiamento comporterà costi superiori rispetto a quelli attuali. È previsto che, per rimanere competitivi e attirare nuovi costruttori, come Audi, che ha recentemente fatto il suo ingresso, e Honda, che è tornata ufficialmente in pista, i team di vertice dovranno affrontare un esborso annuale di circa 500 milioni di euro, di cui circa la metà sarà destinata alle nuove motorizzazioni.

Le nuove monoposto saranno dotate di motori ibridi avanzati, ma la questione se ciò si tradurrà in uno spettacolo più emozionante in pista rimane aperta. Lewis Hamilton, dopo aver testato il simulatore della monoposto 2026, ha sollevato dubbi anche in merito a questo aspetto, condividendo le preoccupazioni che già altri piloti avevano espresso. Il futuro del motorsport si articola quindi tra innovazione e incognite, mentre i team si preparano a un’era di sfide tecnologiche e finanziarie senza precedenti.