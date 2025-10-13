19.5 C
Formula 1 2026: Rivoluzione delle ali mobili e sorpassi aerei

Il regolamento della Formula 1 del 2026 introduce innovazioni tecniche significative. Dopo anni di dibattiti, la FIA presenta le nuove ali mobili anteriori e posteriori, che sostituiranno progressivamente il DRS, migliorando la possibilità di sorpasso in pista.

Le nuove ali attive consentiranno ai piloti di modificare la configurazione durante il giro, passando tra due modalità principali: la Z-Mode, che offre alta deportanza e massima aderenza in curva, e la X-Mode, che favorisce bassa resistenza e massima velocità in rettilineo. I piloti potranno attivare il cambio di configurazione, ma il sistema FIA monitorerà i parametri di sicurezza, abbandonando il DRS tradizionale per una collaborazione più efficiente dell’aerodinamica.

Il DRS ha avuto un ruolo importante per favorire i sorpassi, ma i progressi nei flussi aerodinamici ne hanno limitato l’efficacia. Le nuove ali attive miglioreranno l’equilibrio delle monoposto, specialmente nei duelli testa a testa.

Per quanto riguarda la sicurezza, in caso di malfunzionamento, il sistema aerodinamico tornerà automaticamente in posizione chiusa per garantire stabilità. Ogni componente sarà sottoposto a rigorosi test statici e dinamici obbligatori dalla FIA.

I piloti dovranno adattarsi a monoposto con un comportamento più reattivo, mentre gli ingegneri, come sottolineato da Alberto Maggioni in un video, si concentreranno su configurazioni versatili e strategie che ottimizzino l’uso delle due modalità.

Il 2026 segnerà l’inizio di una nuova era per la Formula 1, introducendo tecnologia avanzata e un aumento dello spettacolo in pista.

