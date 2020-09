Su La7 da domani, giovedì 10 settembre, torna Piazzapulita, più scarna e più intensa: “Niente pubblico, affinché il rumore delle parole riecheggi nello studio senza essere coperto dagli applausi e ognuno si prenda la responsabilità delle parole che usa; scenografia più ariosa e aperta, con uno spazio praticabile più ampio, funzionale a migliorare il racconto e l’immancabile tavolo per approfondire il tema al centro dell’inchiesta”. Corrado Formigli, il giornalista che conduce il programma dal 2011, spiega all’Adnkronos cosa possiamo aspettarci dalla decima edizione di Piazzapulita che andrà in onda per 35 puntate il giovedì in prima serata fino a giugno. E in premessa ci fa inquadrare il filo rosso dei prossimi mesi: “Faremo le pulci a chi ci governa per capire se è in grado di sfruttare l’enorme opportunità rappresentata dai 200 miliardi che verranno dati all’Italia dall’Unione Europea nei prossimi anni”.

