“De Luca mi querela? Mi sorprende, lo facesse…”. Corrado Formigli ‘spaventa’ il professor Andrea Crisanti nella puntata di Piazzapulita. Il giornalista annuncia a Crisanti una querela in arrivo dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Non capisco…”, dice Crisanti, visibilmente sorpreso. “Ho fatto confusione, De Luca si riferisce a Ricciardi…”, si corregge Formigli, indicando il reale destinatario della querela. Alla domanda sull’emergenza in Campania, Crisanti replica con particolare cautela: “Aspetti un attimo, mi faccia riprendere… Mi ha annunciato una querela in diretta… La situazione in Campania è preoccupante e credo che i politici se ne rendano conto in prima persona. E’ una regione con un’elevata densità di popolazione, va seguita passo passo…”, chiude Crisanti.

