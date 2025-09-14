25.9 C
Roma
domenica – 14 Settembre 2025
Animali

Formiche iberiche e l’incredibile mistero della xenoparità

Da StraNotizie
Formiche iberiche e l’incredibile mistero della xenoparità

In un interessante studio pubblicato su Nature, è stata scoperta una formica che mette in discussione la definizione di specie. Le regine della formica Messor ibericus, infatti, depongono uova che si schiudono in maschi di un’altra specie, Messor structor, pur appartenendo allo stesso genere.

Questo fenomeno, chiamato “xenoparità”, ovvero dare vita a un “straniero”, è stato osservato da un team dell’università di Montpellier. Gli studiosi hanno notato che all’interno delle colonie di M. ibericus, circa metà dei maschi presentano una folta peluria, mentre l’altra metà è priva di pelo. I maschi pelati sono caratteristici di M. structor. Dopo aver condotto un’analisi genetica, è emerso che questi maschi senza pelo sono effettivamente membri di un’altra specie, mentre tutte le femmine nei formicai risultano essere ibridi tra le due specie.

Il meccanismo alla base di questa relazione è piuttosto unico: le regine di M. ibericus si accoppiano con i maschi di M. structor e immagazzinano lo sperma, utilizzandolo per fertilizzare alcune delle loro uova. Attraverso un processo di rimozione del proprio materiale genetico, possono dare vita a maschi di M. structor. Le uova che non subiscono questa modifica danno origine a femmine ibride, che agiscono come operaie nella colonia.

Le due specie non sono strettamente correlate, avendo divergenze evolutive di oltre cinque milioni di anni. M. structor si trova solitamente in ambienti montagnosi, mentre M. ibericus occupa vari habitat. Questo accordo è stabile al momento, ma i maschi, essendo cloni, potrebbero accumulare mutazioni negative nel tempo.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Cosenza: Riscoprire il Turismo tra Storia e Innovazione
Articolo successivo
Tributo a Lucio Dalla: serate musicali al Meeting di Rimini
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.