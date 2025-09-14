Formiche iberiche e l’incredibile mistero della xenoparità

In un interessante studio pubblicato su Nature, è stata scoperta una formica che mette in discussione la definizione di specie. Le regine della formica Messor ibericus, infatti, depongono uova che si schiudono in maschi di un’altra specie, Messor structor, pur appartenendo allo stesso genere.

Questo fenomeno, chiamato “xenoparità”, ovvero dare vita a un “straniero”, è stato osservato da un team dell’università di Montpellier. Gli studiosi hanno notato che all’interno delle colonie di M. ibericus, circa metà dei maschi presentano una folta peluria, mentre l’altra metà è priva di pelo. I maschi pelati sono caratteristici di M. structor. Dopo aver condotto un’analisi genetica, è emerso che questi maschi senza pelo sono effettivamente membri di un’altra specie, mentre tutte le femmine nei formicai risultano essere ibridi tra le due specie.

Il meccanismo alla base di questa relazione è piuttosto unico: le regine di M. ibericus si accoppiano con i maschi di M. structor e immagazzinano lo sperma, utilizzandolo per fertilizzare alcune delle loro uova. Attraverso un processo di rimozione del proprio materiale genetico, possono dare vita a maschi di M. structor. Le uova che non subiscono questa modifica danno origine a femmine ibride, che agiscono come operaie nella colonia.

Le due specie non sono strettamente correlate, avendo divergenze evolutive di oltre cinque milioni di anni. M. structor si trova solitamente in ambienti montagnosi, mentre M. ibericus occupa vari habitat. Questo accordo è stabile al momento, ma i maschi, essendo cloni, potrebbero accumulare mutazioni negative nel tempo.