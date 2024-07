Formentera: l’isola perfetta da vivere con gli amici tra mare, buon cibo e divertimento

Formentera è la meta perfetta per una vacanza con gli amici dove il mare dalle mille sfumature di blu, prelibatezze locali e una vibrante night life fanno da leitmotiv ai propri giorni di riposo. E quale occasione migliore della giornata mondiale dell’amicizia, che cade domani 30 luglio, per volare in questa gemma del Mediterraneo e trascorrere qualche giorno in compagnia, sia per festeggiare un momento speciale come l’addio al celibato o nubilato, un compleanno o semplicemente per trascorrere del tempo di qualità insieme agli amici?

Dopo una giornata trascorsa tra momenti di relax adagiati sulle incantevoli spiagge dell’isola come Ses Illetes o Cala Saona, avventure su due ruote per esplorare lagune e suggestivi ambienti naturali, e un’immersione subacquea a Es Banc per scoprire la flora e fauna marina, è il momento di vivere l’anima lifestyle della destinazione.

Dai locali più alla moda, ai chiringuitos, ai numerosi eventi che costellano l’estate dell’isola è sempre possibile trovare il giusto modo per divertirsi. Esperienza imperdibile è un aperitivo al tramontosorseggiando un rinfrescante cocktail in uno dei nuovi chiringuitos, godendo della loro atmosfera vivace e collezionare ricordi preziosi con i propri amici.

I cultori della buona tavola hanno invece solo l’imbarazzo della scelta in tema di indirizzi gastronomici che celebrano la cucina locale, come l’insalata payesa, il frit de polp o il sofrit pagès.

La serata continua a ritmo di musica: oltre ai locali notturni, le piazze di Formentera ospitano in questa stagione diversi appuntamenti musicali. Fra i prossimi in calendario si segnalano:

# Musica nelle piazze:

> Los lunes en el puerto, ogni lunedì fino al 16 settembre dalle 22 a La Savina

> Noches de Mola, ogni martedì fino al 24 settembre dalle 22 a La Mola

> World Music, ogni giovedì fino al 26 settembre dalle 22,30 a Es Pujols

> Live Music, ogni venerdì fino al 27 settembre dalle 10 a Sant Ferran

> Jazz, ogni sabato fino al 28 settembre dalle 10 a Sant Francesc

# La Festes de Santa Maria, che si celebra il 4 e 5 agosto, dove si intrecciano religione, cultura e tradizione con processioni, concerti, fiere gastronomiche e attività per tutti i gusti.

Con il suo mix perfetto fra natura, cultura e divertimento, Formentera si conferma quindi ladestinazione estiva ideale per celebrare l’amicizia e creare ricordi indelebili.